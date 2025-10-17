Tecate Titanium regresa al mercado mexicano

octubre 17, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.— Cerveza Tecate anunció el regreso más esperado del año: Tecate Titanium, una edición especial que estará disponible por tiempo limitado en el mercado mexicano. Lanzada originalmente en 2013, esta cerveza se convirtió en un ícono para quienes buscan experiencias auténticas y memorables.

Tras seis años fuera del mercado, Tecate Titanium vuelve gracias al poder de las redes sociales y a las y los Tecateros que la pidieron de vuelta. Su regreso es por el compromiso que tenemos de escuchar las preferencias de nuestros consumidores y responder a su pasión, trayendo de nuevo esta edición que marcó a toda una generación.

Conservando el mismo sabor y carácter de siempre, Tecate Titanium mantiene sus distintivas notas de malta, frutos secos y caramelo, junto con su 5.5% de alcohol por volumen. Esta combinación ofrece una experiencia intensa y equilibrada que celebra esa autenticidad que siempre la ha distinguido.

La edición 2025 de Tecate Titanium regresa con la misma imagen y el inconfundible sabor que la distinguieron desde sus orígenes, evocando en los consumidores aquellos momentos especiales que marcaron su juventud, celebrando el carácter y la determinación de quienes hicieron inevitable su regreso.

“El regreso de Tecate Titanium refleja la poderosa conexión que una cerveza puede tener con sus consumidores. Tras analizar las tendencias de consumo y escuchar la conversación constante de nuestros seguidores en redes sociales, entendimos que Titanium había marcado una etapa muy especial en sus vidas. Por esta razón volvimos por ti”, comentó Esteban Velasco, director de la marca Tecate.

Uno de los elementos más especiales de esta campaña es que los protagonistas del comercial son esos Tecateros de corazón, que durante años mantuvieron viva la memoria de Titanium en redes sociales. A través de una convocatoria, estos seguidores participaron en un casting donde recibieron la noticia de su regreso, convirtiéndose en la cara de esta edición limitada.

A partir del 15 de octubre, Tecate Titanium estará disponible exclusivamente en tiendas OXXO, hasta agotar existencias. Más que un relanzamiento, Titanium es la prueba de que las leyendas no desaparecen: viven en quienes se atreven a pedir más carácter, más sabor y más autenticidad.

Con esta edición limitada, Tecate reafirma su compromiso con la innovación y su conexión con los consumidores. Desde su nacimiento, en 1944 en Baja California, la marca se ha consolidado como una de las cervezas favoritas de los mexicanos, reconocida por su carácter auténticamente mexicano y por ser pionera en lanzar la primera cerveza en lata del país.