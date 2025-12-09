“Sus días están contados”: Trump lanza amenaza contra Maduro

diciembre 9, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encendió las tensiones en contra del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, al afirmar ante los medios que “sus días están contados”.

Tras los recientes despliegues bélicos en el Caribe para enfrentar a presuntos grupos de narcotraficantes que tienen presencia en Norteamérica, se le cuestionó acerca del bombardeo sobre una lancha procedente de Venezuela.

Trump, sin excusas, dijo que “no era agradable, pero es necesario“. Además, elogió el trabajo de su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Actualmente, el dictador venezolano está viviendo la amenaza más fuerte de su mandato, pues las tropas estadounidenses desembarcaron este lunes en Puerto Rico.

Con más de cuatro mil marines y once mil soldados, acompañados de destructores, dan inicio a la ofensiva “Lanza del Sur”. El mayor despliegue desde la crisis de los misiles de Cuba en la Guerra Fría.

De igual manera, cuando se le cuestionó sobre las embarcaciones, que aseguró que: “También los atacaremos en tierra muy pronto”. Esta decisión se suma al asesinato del preso político Alfredo Díaz, quien fuera uno de los grandes opositores de este régimen.

Tampoco negó que los ataques se extiendan a Colombia y México, pero sí se mostró directo con el futuro de Nicolás Maduro. “No quiero hablar, pero sus días están contados”, sentenció.