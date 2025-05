Suben 6% precios de materiales de construcción: CMIC

mayo 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Los precios de los materiales de construcción han subido entre 5 y 6 por ciento, lo que podría afectar a la industria de este giro, señaló el presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz-Centro (CMIC), Rafael Fernández de Lara Sánchez.

La CMIC cuenta actualmente con 108 empresas y participa en licitaciones en Veracruz y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mencionó que los aranceles impuestos por Estados Unidos de Norteamérica no han provocado efectos negativos ni positivos a la industria de la construcción.

Reconoció que los aranceles generan inseguridad, pero México mantiene una balanza comercial con Estados Unidos.

“Bueno, todavía el efecto arancelario todavía realmente no surte efectos ni negativos ni positivos. La verdad de las cosas es que como los anuncian y después anuncian un retroceso en que sí te cobro y después no te cobro. Vaya, los aranceles es… Se ha vuelto un juego esto. Lo que ha generado es inseguridad nada más. Lo que sí lleva a arancel no nos ha ayudado es lo del aluminio y lo del acero. Pero realmente la demanda que tiene de acero México ahorita es suficiente con la producción”.