Sigue con voluntad y trabajo el segundo piso de la cuarta transformación en Veracruz: Nahle

noviembre 30, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- El segundo piso de la Cuarta Transformación en Veracruz está en construcción, con voluntad, trabajo y arrojo, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien este domingo, desde la Plaza Lerdo, dio cuenta de su primer informe de gobierno ante el pueblo veracruzano.

Refrendó el llamado “tiempo de mujeres” y de mujeres políticas. “Es el primer año de labores de un gobierno histórico. No tengan duda, el segundo piso de la Cuarta Transformación está en construcción con voluntad, trabajo y arrojo. Aquí desde Veracruz, nosotros vamos a refrendar que es tiempo de mujeres, de mujeres fuertes, que podemos”.

Veracruz, agregó, tiene gobierno y aseveró que seguirá en la entidad hoy y siempre porque mantiene su profundo amor por el estado

INFORME DE RESULTADOS

En su informe, la mandataria dio a conocer que se mantuvo la gobernabilidad en la entidad veracruzana, dando prioridad al respeto absoluto a los derechos humanos y de la ley, atendiendo mil 987 expresiones sociales en todo el estado.

“El gobierno se mantuvo activo en estos 365 días atendiendo acciones en diferentes materias, servicio público, derechos humanos, atención a familiares de personas desaparecidas y no localizadas, atención a migrantes. Justicia para las mujeres contra discriminación y violacion de derechos”.

Asimismo, dio a conocer que la renovación del Palacio de Gobierno, misma que tiene un avance del 82 por ciento, toda vez que presentaba un deterioro considerable y un riesgo estructural crítico

«Anuncio, para también extendernos y lograr una armonización urbana. Vamos a exhibir y disfrutar a plenitud la bella capital veracruzana, tal como lo prometí llegamos a construir», dijo y agradeció al secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil por hacerse cargo de ello”.

Nahle García agradeció la presencia del director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de gobernadores y enviados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Tlaxcala y Nuevo León.