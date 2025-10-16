Sí hubo aviso de inundación previo, aclaró la gobernadora Nahle

octubre 16, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante las críticas por una falta de aviso oportuno de riesgo de inundación en la zona norte de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García aclaró que en Poza Rica, el municipio más afectado, sonó la sirena de Petróleos Mexicanos y Protección Civil pidió a la gente salir de sus domicilios.

En entrevista radiofónica, la mandataria aseguró que con megáfonos el personal de la Unidad de Protección Civil Municipal alertó a la población de la posible salida del río Cazones.

“Aquí en Poza Rica a las 3 de la mañana sonó la sirena de Pemex y protección civil salió con megáfonos anunciar a la gente, de esa manera se pudo evacuar todavía a mucha gente, hubo gente que no quiso dejar sus viviendas o no pudo, no sabemos y lamentablemente algunas fallecieron.”

En el caso de Álamo, dijo, el agua comenzó a subir lentamente, pero fue donde primero llegó el agua, en Poza Rica, aclaró, fue distinto.

“Pero yo les voy a decir, estamos más concentrados en la ayuda en el rescate en restablecer que en otras cosas nosotros no nos vamos a enredar en provocaciones en temas que no ayudan a la gente afortunadamente la gran mayoría está por ayudar por sumar”.

LLEGA MÁS AYUDA DE OTROS ESTADOS

La gobernadora Nahle informó que sigue llegando la ayuda de otras entidades, por ejemplo el gobierno de Oaxaca envió una brigada para la limpieza y maquinaria; sonora envió camiones con víveres; Ciudad de México, Quintana Roo.

“La solidaridad no nada más de los gobernadores, la sociedad civil, la Cruz Roja, la Fundación Carlos Slim que tiene un helicóptero en Poza Rica, con sus víveres, Marina, Defensa, en este momento tenemos una coordinación, un centro de mando para ayudar a la gente”.

NO ES TEMA DE RECURSOS

Por otra parte, Rocío Nahle aclaró que la atención de la emergencia no es un tema de recursos económicos, toda vez que la Federación y el Estado tienen los recursos para hacer frente a este tema.

“El tema era que llegara maquinaria, que hubiera víveres, productos de limpieza, es mucho el trabajo, pero está la gente, hay ayuda, maquinaria, helicópteros, nuestra gente de la Sierra, nuestros indígenas no los vamos a dejar solos, los días que tenga que estar acá vamos a estar trabajando.”

Finalmente, la mandataria informó que de Huayacocotla a Ilamatlán no hay paso, pues hay 40 comunidades incomunicadas.