Sheinbaum va en Reforma Electoral por eliminar fuero para diputados y senadores

octubre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que una de sus propuestas para la próxima reforma electoral es la eliminación del fuero para diputados y senadores, una medida que, dijo, busca modernizar la legislación y fortalecer la igualdad ante la ley.

Sheinbaum explicó que presentará su propuesta por escrito ante la comisión correspondiente:

“Mi opinión es que no haya fuero, ¿por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, también los diputados y senadores no deben tenerlo”, señaló.

Sobre el calendario de la reforma, Sheinbaum indicó que la iniciativa se prevé presentar a principios del próximo año, aproximadamente en febrero, aunque aclaró que aún hay tiempo para definir detalles:

“Ah, ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre, todavía hay tiempo… en diciembre ya se presentaría la iniciativa. No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar”.

La presidenta adelantó que la intención es que la reforma electoral entre en vigor para la próxima elección federal, aunque precisó que será la comisión correspondiente la que decida los términos finales:

“Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo. Por los riesgos que implican normalmente las reformas electorales, ¿entran en vigor en elecciones intermedias y no en la elección general? Bueno, ya vamos a ver”, concluyó.