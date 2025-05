Sheinbaum respalda a Brugada tras homicidio de dos colaboradores

mayo 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, luego del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, su secretaria particular y su coordinador de asesores, respectivamente.

Sheinbaum informó que se reunió con Brugada en Palacio Nacional, donde conversaron y mostró su apoyo personal y político.

“A Clara Brugada, que sepa que no está sola, el día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo, y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”, declaró.

La presidenta aseguró que su administración trabaja de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad del gobierno capitalino, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para esclarecer los hechos.

“Estamos trabajando conjuntamente […] para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta confió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mantenga la investigación de estos crímenes, “ es una muy buena fiscal y todo el apoyo que requiera”.

No descartó que en la investigación pueda coadyuvar la Fiscalía General de la República (FGR) “si es necesario. Pero, confiamos en que se mantenga en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Además, pidió responsabilidad y no especular por los asesinatos de estos dos funcionarios.

Señaló que se debe esperar a que se realicen las investigaciones por parte de los gobierno federal y de la Ciudad de México.

“Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Nosotros como siempre respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan y se va a estar informando conforme al proceso de investigación, junto con el gobierno de la Ciudad de México de lo que se vaya encontrando.

“Responsabilidad como lo dije, nosotros no podemos estar especulando, no se puede hacer ninguna especulación frente al hecho de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer”, sostuvo.