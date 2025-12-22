Brugada confirma que en enero ya funcionará Tren “Insurgente” de Observatorio a Toluca

diciembre 22, 2025

Entrega 4 simuladores y equipo para el Metro CDMX, con una inversión inicial de 37 mil mdp

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañada del director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, inauguró cuatro simuladores con tecnología de última generación para la capacitación de más de 4 mil trabajadores encargados de la operación de trenes, en especial de la nueva Línea 1.

El acto se realizó en los talleres y en el Centro de Capacitación y Desarrollo (CDC), ubicados en la Calzada Ignacio Zaragoza, al oriente del Valle de México, donde Ruvalcaba destacó que esta acción pone fin a un rezago que arrastraba el Metro desde 2012 en materia de formación óptima de sus operadores.

El director del STC subrayó que la modernización de los trenes de la Línea 1 hacía indispensable contar con herramientas de aprendizaje acordes a la nueva tecnología, a fin de fortalecer la seguridad, eficiencia y calidad del servicio que se brinda a los usuarios.

Durante el evento también se entregaron 12 camionetas tipo pickup y una unidad con capacidad de 700 kilogramos, con lo que se refuerza el parque vehicular del Metro, el cual, según se informó, no se renovaba de manera integral desde 2010.

Por su parte, Clara Brugada recordó que la inversión para la renovación total de la Línea 1 del Metro superó los 37 mil millones de pesos iniciales, y enfatizó que este proyecto representa sólo el inicio de la modernización integral de todo el sistema de transporte colectivo en los próximos años.

Finalmente, la mandataria capitalina anunció que a partir de enero comenzará a operar para todo el público el Tren Interurbano que conecta Zinacantepec, Toluca, con el complejo Observatorio, además de señalar que el Metro contará con un incremento presupuestal de 20 por ciento, al alcanzar alrededor de 26 mil millones de pesos, recursos que permitirán avanzar en la renovación de las líneas 3, A, y en la conclusión de la Línea 12 de Mixcoac hacia Observatorio.