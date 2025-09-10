Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 57 lesionados y 18 vehículos quemados

septiembre 10, 2025

Una explosión seguida de un incendio fue reportada esta tarde en una pipa de gas LP que circulaba bajo el Puente de la Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. El siniestro dejó al menos 18 personas con quemaduras de segundo y tercer grado, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital, informó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Sobre el tema, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, confirmó que cinco de los lesionados fueron trasladados por helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las víctimas recibieron atención en centros hospitalarios, y hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

El incendio también afectó a 57 vehículos y una motoneta, calcinados por las llamas.

Las autoridades desplegaron un operativo conjunto para contener el incendio: Bomberos, paramédicos, personal de la Guardia Nacional y la SSC intervinieron en el lugar. Adicionalmente, se suspendieron diversas rutas de transporte público —incluidos Trolebús, Cablebús y la estación Santa Marta del Metro— como medida de seguridad.

Después de las 17:30 horas se retomaron los servicios y transporte en la zona.