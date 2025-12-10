Clara Brugada lanza sistema innovador para personas con discapacidad auditiva

diciembre 10, 2025

Buscando una Ciudad de México más justa e incluyente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una herramienta crucial: la integración de un sistema de atención en Lengua de Señas Mexicana (LSM) a Locatel. Esta medida está diseñada para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder de forma directa y efectiva a servicios de emergencia y orientación ciudadana. Se trata de un avance social que busca eliminar barreras y asegurar la comunicación para todos.

La mandataria capitalina destacó la relevancia de este servicio desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento: “Se trata de un servicio que ofrece atención directa y personalizada a personas sordas para atender sus necesidades, resolver problemas y gestionar trámites. Esta nueva puerta de inclusión y acceso a derechos tiene como referente derribar barreras y hacer realidad el derecho a la comunicación”, afirmó.

Personas Sordas Pueden Gestionar Trámites y Consultas Mediante Videollamada

Este innovador servicio transforma a Locatel, que históricamente ha sido un “instrumento muy socorrido, muy usado y atento a la ciudadanía”. Ahora, también se convierte en una vía para ejercer derechos y facilitar el contacto gubernamental. Ángel Tamariz Sánchez, de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que el sistema funciona mediante videollamada; los usuarios sordos se comunican con intérpretes de LSM para recibir apoyo en consultas y trámites oficiales.

La Jefa de Gobierno recordó que a través de Locatel se puede obtener información sobre servicios clave como la tarjeta incluyente, condonación de pagos o la gestión de tarjetas de discapacidad. Con la integración de la LSM, todos estos beneficios ahora están al alcance de la comunidad sorda, asegurando que sus trámites se realicen sin obstáculos.

La Urgencia de Incluir a 160 Mil Ciudadanos Sordos en los Servicios Públicos

El desarrollo de este sistema fue un trabajo conjunto y participativo entre la ADIP, Locatel, el Instituto de Discapacidad y miembros de la propia comunidad sorda. El titular de la ADIP recordó que la LSM es un patrimonio lingüístico nacional de igual complejidad que cualquier lengua oral, lo que exige su inclusión en los sistemas públicos.

De acuerdo con datos del Inegi, en la capital viven aproximadamente 160 mil personas con discapacidad auditiva. Esta cifra subraya la necesidad de implementar mecanismos accesibles. El director de Locatel, César Mancera Ortiz, mencionó que ya se está trabajando directamente con intérpretes capacitados para garantizar el buen uso y la calidad del servicio.

Cumplimiento Histórico de Derechos y Esfuerzo Colaborativo que Rompe la Exclusión

Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, celebró esta implementación como un paso histórico que acerca la comunicación a la comunidad. Este logro no solo reduce años de “rezago y barreras de accesibilidad a la información pública”, sino que también cumple con el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La funcionaria cerró su intervención con una frase poderosa que resume la filosofía del proyecto: “Nada de nosotras y nosotros sin las personas con discapacidad”.