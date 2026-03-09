Confirma Brugada avance de construcción de nuevas líneas de Cablebús

marzo 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que durante su administración se fortalecerá el sistema de Cablebús con la construcción de nuevas líneas que conectarán zonas altas y de difícil acceso con estaciones del Metro, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad de miles de habitantes.

La mandataria capitalina explicó que uno de los proyectos prioritarios es la nueva línea que irá desde las partes altas de la alcaldía Tlalpan hasta la estación Metro Universidad, obra que se desarrolla con apoyo del gobierno federal.

Brugada detalló que también se construirá otra línea que conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, la cual llegará a la estación Metro Mixcoac.

Asimismo, señaló que se proyecta una nueva ruta que partirá de la estación Metro Tláhuac hacia el municipio de Milpa Alta, atravesando distintos pueblos de la zona.

Sobre este proyecto, indicó que actualmente se realizan consultas previas con las comunidades involucradas.

La jefa de Gobierno subrayó que el objetivo de ampliar la red de Cablebús es llevar transporte eficiente a las zonas más alejadas de la capital, donde muchas personas enfrentan largos tiempos de traslado para llegar a sus centros de trabajo.

“Este sistema hace justicia territorial porque va a las zonas más lejanas y logra garantizar que en menos tiempo y con menos recursos la población pueda movilizarse”, afirmó.

En ese sentido, explicó que una gran parte de los habitantes que viven en las zonas altas de la ciudad enfrenta lo que denominó “pobreza de tiempo”, ya que pueden tardar entre dos y cuatro horas diarias en trasladarse hacia sus actividades laborales.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia del Cablebús como sistema de transporte masivo que ha transformado la movilidad en diversas zonas de la capital.

Recordó que la primera línea se construyó en la alcaldía Gustavo A. Madero, conectando la Sierra de Guadalupe con la estación Metro Indios Verdes.

Explicó que originalmente el sistema fue diseñado para transportar alrededor de seis mil pasajeros diarios; sin embargo, actualmente moviliza a más usuarios debido a su eficiencia.

La mandataria federal señaló que antes de la construcción del Cablebús, los habitantes de estas zonas podían tardar entre una y dos horas para descender hacia las estaciones del Metro, mientras que ahora el trayecto se realiza en aproximadamente 30 o 40 minutos.

Sheinbaum también recordó que posteriormente se construyó la línea que conecta la Sierra de Santa Catarina con la estación Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, así como la línea que llega a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y que atiende a colonias altas de Álvaro Obregón.

Finalmente, la presidenta resaltó que el gobierno capitalino continuará ampliando este modelo de transporte, al considerar que se trata de uno de los sistemas públicos de movilidad más eficientes para atender zonas de difícil acceso en la Ciudad de México.