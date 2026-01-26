Sheinbaum presenta el Mundial Social México 2026

enero 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Mundial Social México 2026, una estrategia nacional sin precedentes que contempla la realización de 74 mundialitos y copas a lo largo de todo el año, con el objetivo de que el futbol y el deporte lleguen a cada rincón del país, más allá de los estadios sede de la Copa Mundial de la FIFA.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que este esfuerzo responde a una visión de largo plazo y no se limita al año mundialista.

“No es sólo por la fiebre del Mundial; queremos que el deporte se viva todo el año y que continúe a lo largo de la historia”, enfatizó al cerrar la presentación del proyecto.

Sheinbaum destacó que las convocatorias estarán abiertas para todas y todos, sin distinción, a través de instancias como la CONADE, la SEP, la Secretaría de las Mujeres, el IMSS y el Instituto de la Juventud, y remarcó que el deporte es una herramienta de transformación social, cohesión comunitaria y bienestar.

El proyecto articula esfuerzos de diversas dependencias federales y gobiernos estatales y municipales, con un enfoque incluyente que abarca niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas trabajadoras y adultas mayores, consolidando lo que el propio gobierno define como la cantera de futbol más grande del país.

En ese marco, la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, resaltó que México será el único país en la historia en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial, pero subrayó que esta edición tendrá un significado distinto: poner a las personas al centro.

Cuevas explicó que, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum, el Mundial se concibe como un Mundial Social, que se viva en las 32 entidades federativas y sea disfrutado por más de 130 millones de mexicanas y mexicanos.

“No es un proyecto de escritorio, es un proyecto de país que lleva el mundial a la comunidad”, afirmó.

Detalló que tan sólo la Copa Escolar convocará a más de 22 millones de niñas, niños y adolescentes, convirtiéndose en una de las estrategias de activación deportiva más grandes en la historia de México, a la que se suman copas comunitarias, juveniles, femeniles, paralímpicas y para más de 15 millones de personas adultas mayores.

Cuevas enfatizó que uno de los objetivos centrales es detectar talento y abrir oportunidades reales para quienes aspiran al futbol profesional, por lo que se coordinará la presencia de visores y reclutadores en los torneos.

Además, anunció iniciativas innovadoras como el primer mundialito de robótica, que vincula el futbol con la ciencia y la tecnología.

Por su parte, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, explicó que el proyecto se articula en seis copas nacionales:

• Copa Escolar, desde primaria hasta bachillerato

• Copa CONADE, enfocada al talento juvenil

• Copa Paralímpica, con futbol adaptado

• Copa de Barrio, en comunidades y colonias

• Copa de los Trabajadores, en centros laborales

• Copa Edad de Oro, para promover el envejecimiento activo

Todas operarán bajo una misma estructura, con etapas municipales, regionales, estatales y una gran final nacional, garantizando continuidad durante todo el año.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció tres mundialitos y una copa internacional, entre ellos el futsal femenil, el futbol sin correr para personas mayores y el IMSS-T21 para personas con síndrome de Down, todos abiertos a derechohabientes y no derechohabientes.

En tanto, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el torneo nacional “Mujeres Libres”, que se desarrollará en barrios y comunidades a través de los Centros Libres, acompañado de actividades formativas y una campaña para visibilizar la participación de mujeres y niñas en el deporte.