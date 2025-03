Sheinbaum pide recordar qué fiscal pidió desafuero de Cuauhtémoc Blanco

marzo 26, 2025

Respeta decisión de Cámara de Diputados que ayer desechó desaforarlo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando que respetará la decisión que la víspera tomó la Cámara de Diputados respecto a desechar la petición del ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona en contra de Cuauhtémoc Blanco, este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió ante todo, tomar el contexto de dónde viene la petición.

En el marco de la Mañanera del Pueblo 116 desde Palacio Nacional, la jefa del Poder Ejecutivo federal pidió a quienes la ven y escuchan que el ex fiscal tiene aún acusaciones de proteger a feminicidas.

Lo peor del caso, citó, es que al exfiscal tuvieron que destituirlo desde el congreso del estado, tras darse el visto bueno desde el Congreso de la Unión para esto.

“Recordemos de dónde viene esta acusación, el es fiscal está acusado de proteger a femicidas”.

Más tarde en la conferencia de medios, la jefa del Poder Ejecutivo reiteró su respeto a la decisión de darle la palabra al también ex gobernador y ex futbolista antes de la votación de su desafuero y no también a la afectada que lo acusa de intento de bolso con, lo que encendió la furia de las colectivas de defensas a derechos de las mujeres.