Sheinbaum reivindica la soberanía nacional al conmemorar aniversario de la Constitución

febrero 5, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Querétaro.- Con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves por la mañana la ceremonia conmemorativa por un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de 1917, realizada en la ciudad de Querétaro, cuna del constitucionalismo mexicano.

Ante la presencia de gobernadoras y gobernadores de todas las entidades del país, así como de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del gabinete federal y del gobernador del estado anfitrión, Mauricio Kuri, la jefa del Estado mexicano reiteró que la soberanía de México “se respeta” y no está sujeta a presiones externas.

Sin hacer alusión directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum Pardo fue enfática al subrayar que el país no permitirá injerencias ni condicionamientos que vulneren su independencia política, económica o territorial, destacando que la defensa de la soberanía es un principio irrenunciable del Estado mexicano.

Durante su mensaje, la mandataria también hizo referencia al paquete de reformas constitucionales y legales que actualmente se encuentran en análisis en el Congreso de la Unión, comenzando por la iniciativa que plantea la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las propuestas centrales de su administración.

“México no se arrodilla ante nadie y no volverá a ser colonia ni protectorado”, afirmó la presidenta al conmemorar el 109 aniversario de la Constitución de 1917, al tiempo que sostuvo que el país no regresará a regímenes de privilegios ni de corrupción.

“México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie; y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, ni se rinde y no se vende”, expresó Sheinbaum Pardo ante los asistentes.

La presidenta destacó que, en lo que va de su mandato, se han aprobado 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, y adelantó que en los próximos días también será avalada la reforma que garantiza la implementación de la semana laboral de 40 horas.

Es importante precisar que durante su discurso la primera mandataria no hizo referencia a la próxima reforma electoral, la cual, de acuerdo con versiones legislativas, podría ser presentada el próximo lunes y enviada ese mismo día a las cámaras federales para su análisis.

Previo al mensaje presidencial, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su respaldo total a la presidenta de la República en la defensa de la soberanía nacional, asegurando que cuenta con su lealtad y la de los queretanos, así como —dijo— la de los hijos de México.