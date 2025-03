El ‘Cuau’ se presenta ante el MP para responder por acusación de presunto intento de violación

marzo 27, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La mañana de este jueves, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco acudió de manera voluntaria a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Morelos para presentarse ante los señalamientos en su contra por presunto abuso sexual.

Tras salir de las instalaciones ubicadas en Temixco, Blanco Bravo reiteró que siempre dará la cara ante sus detractores, al tiempo que su abogada señaló que el legislador se ha puesto a disposición del Ministerio Público y acudirá cuantas veces sea requerido para colaborar con las investigaciones.

Al ser cuestionado sobre por qué no renunció a su fuero para enfrentar el proceso judicial, el diputado aseguró que “no pasa nada” y afirmó no tener miedo. “Aquí estoy, no me escondo, no huyo”, insistió.

El también ex futbolista atribuyó la acusación en su contra a una “revancha política”, señalando al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien denunció previamente por extorsión en la Ciudad de México. Además, expresó su confianza en la fiscalía estatal para el desarrollo del caso.

Blanco Bravo también agradeció el respaldo de las diputadas que votaron en contra de su desafuero en la Cámara de Diputados.

“Muchas diputadas están pasando una violencia política muy fuerte por defenderme. Siempre voy a dar la cara por los diputados que me han apoyado”, indicó.