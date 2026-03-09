Sheinbaum inaugura el Hospital Oncológico de la Mujer IMSS Bienestar “La Pastora”

marzo 9, 2026

Atenderá de forma gratuita cancer de mama y el modelo será replicado en más puntos del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este lunes el Hospital La Pastora, un nuevo centro especializado en atención oncológica para mujeres ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, modelo que —adelantó— se buscará replicar en otras regiones del país.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que el proyecto surgió cuando se desempeñaba como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que ahora finalmente abre sus puertas como un hospital especializado en cáncer para mujeres.

Sheinbaum detalló que el edificio fue iniciado hace varios años por la alcaldía Gustavo A. Madero, pero quedó abandonado.

Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, su administración impulsó la rehabilitación del inmueble.

Para su recuperación, señaló, se contó con una donación de 100 millones de pesos por parte de Grupo Modelo, lo que permitió avanzar en la adecuación del espacio.

Sin embargo, al no contar con recursos suficientes para convertirlo en un hospital general de gran tamaño, se decidió establecer en ese lugar un hospital oncológico especializado para la atención de mujeres.

Durante la visita, la presidenta estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

Durante el recorrido por las instalaciones, Svarch explicó a la mandataria los servicios médicos que brindará el hospital, orientados a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en mujeres.

Sheinbaum también saludó al personal médico y de enfermería que laborará en el nuevo centro hospitalario.