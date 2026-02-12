Se avanza ya para revisión del T-MEC: Ebrard

febrero 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México ya cuenta con un mandato claro, sólido y unánime para avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de concluir un proceso de consulta nacional sin precedentes, en el que ningún sector planteó abandonar el acuerdo comercial.

Durante su intervención, Ebrard detalló que, con autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizó la semana pasada una visita de trabajo a Washington, donde sostuvo reuniones con el representante comercial de Estados Unidos (USTA), Jameson Greer, así como con el secretario de Comercio estadounidense, como parte del arranque formal de las conversaciones rumbo a la revisión del tratado.

El funcionario explicó que uno de los temas centrales planteados por México fue el de los aranceles al acero y al aluminio, los cuales calificó como “disfuncionales en términos económicos y muy costosos”, al afectar la integración productiva regional y elevar costos en las cadenas de suministro.

Otro punto prioritario fue la alineación de aranceles en la industria automotriz, sector estratégico para la economía mexicana.

Ebrard señaló que decisiones arancelarias tomadas de manera fragmentada a lo largo del tiempo han generado asimetrías que pueden convertirse en desventajas competitivas para México, por lo que se busca que los criterios sean homogéneos.

En paralelo, el secretario destacó que ya concluyó la consulta pública sobre el T-MEC, tanto en México como en Estados Unidos, un ejercicio que —subrayó— fue impulsado directamente por la presidenta Sheinbaum y que no se había realizado en revisiones previas del tratado.

Detalló que en este proceso participaron más de 30 sectores industriales, así como representantes del sector obrero, sindicatos, actividades agrícolas y del ámbito agropecuario, todos ellos altamente vinculados al comercio regional.

“Quedó muy claro que no hay ningún caso, ninguna empresa o sector en México, que haya planteado no ratificar el tratado”, afirmó Ebrard.

Por el contrario, dijo, existe consenso en que el T-MEC debe continuar, revisarse, renovarse y perfeccionarse, aunque con propuestas específicas según cada sector.

El titular de Economía subrayó que este consenso otorga a México un mandato firme para la negociación: mantener el acuerdo comercial, corregir distorsiones y fortalecer sus reglas. Añadió que el gobierno estadounidense también concluyó su propio proceso de consulta, por lo que ambas partes ya cuentan con directrices claras.

“Estamos ya caminando hacia la revisión del tratado”, concluyó Ebrard, al señalar que los detalles técnicos y sectoriales se darán a conocer posteriormente, conforme lo disponga la presidenta.