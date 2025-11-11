Senado de EU llega a un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno

noviembre 11, 2025

Este martes se dio a conocer que el Senado de Estados Unidos está cerca de poner fin al cierre de gobierno gracias a que un grupo de demócratas se unió con los republicanos en la votación a favor de una ley. Este suceso marca una luz de salida tras 41 días de suspensión administrativa.

Después de casi dos meses, se convirtió en el cierre más largo de la historia, pero finalmente se aprobó una ley de financiación para reabrir el gobierno federal.

Esto, en consecuencia de que se llegó a una mayoría de 60/40 en la votación, gracias a que algunos senadores demócratas votaron a favor de la medida de financiación para no seguir afectando a millones de estadounidenses. No obstante, la problemática aún no ha terminado.

En principio, el pacto recientemente alcanzado deberá ser aprobado en segunda instancia por la Cámara de Representantes, quienes este miércoles tienen la última decisión sobre el camino administrativo de la unión americana.

Tal vez te interese: Avión del ejército turco con 20 personas se estrella en Georgia

Finalmente, para hacerse oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que firmarlo para que vuelvan los servicios gubernamentales en su totalidad.

Desde hace mucho tiempo y con sus reacciones a lo que surgiría, Trump siempre se mostró de acuerdo con el partido republicano, por lo que luce más que un hecho que su firma sea el final de una crisis interna que mantuvo a todo el país en crisis laborales, de documentos y de servicios básicos (entre ellos algunos de emergencias).

Sin embargo, pese a que ya se consiguió un acuerdo sobre la reforma de los republicanos, los demás grupos del gobierno la consideran incompleta, pues no garantiza una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expira a finales de este año, y que ayuda principalmente a conseguir un seguro médico accesible.