Selena Gomez será reconocida como ‘Mujer del Año‘ por Billboard Mujeres Latinas en la Música 2

abril 16, 2025

Selena Gomez recibirá el premio Mujer del Año durante la tercera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará el 24 de abril en Miami. Este reconocimiento destaca a artistas que, desde su labor musical y su influencia pública, logran generar impacto en la industria y en la conversación social.

⇒ En ediciones anteriores, el premio recayó en las colombianas Shakira y Karol G.

Selena Gomez, nacida en Texas y de ascendencia mexicana, consolidó una carrera que transita entre la actuación, la producción audiovisual y la música. Además, lleva adelante iniciativas vinculadas a la salud mental y a problemáticas sociales, aunado a que es una destacada empresaria.

A través de su fundación y su plataforma Wondermind, Selena Gomez ha trabajado para derribar estigmas sobre salud mental, abrir el diálogo sobre la ansiedad y la depresión, y facilitar recursos accesibles para comunidades vulnerables, incluidos jóvenes latinos en Estados Unidos.

En lo que va de 2025, la joven cantante ha continuado expandiendo su influencia creativa. A nivel musical, ha lanzado colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro y TINI, y se espera que lance un nuevo álbum este verano. En el mundo del cine y la televisión, su serie Only Murders in the Building sigue recibiendo elogios.

⇒ Su marca de belleza Rare Beauty ha alcanzado un éxito global, destacándose por su mensaje de autoestima y salud emocional, y destinando un porcentaje de sus ganancias a programas de salud mental para jóvenes.

La ceremonia del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 contará también con homenajes a Anitta, Belinda, Celia Cruz, Chiquis Rivera, Ha*Ash, Natti Natasha y Olga Tañón, en distintas categorías. Se realizará desde el YouTube Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo exclusivamente por Telemundo.