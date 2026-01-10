Se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz

enero 10, 2026

Para hoy, el frente frío núm. 27 recorrerá la vertiente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del litoral, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco; puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche; puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsará al frente frío núm. 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste del territorio mexicano; lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como la probable caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierras). Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del país.

Durante este fin de semana y hasta el martes, se prevé el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre la mesa del norte, así como un evento de Norte prolongado en el litoral del golfo de México. Para más información, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de enero de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Tabasco, Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.



Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierras).

Posible lluvia engelante: zonas de Coahuila y Nuevo León.

Las lluvias fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 10 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco (costa), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 10 de enero de 2026:

Evento de Norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz; extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de Norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas.

Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: golfo de California y Baja California.

Evento de Norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante esta noche y la madrugada del domingo: Tabasco (oeste).

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche (costa).



Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de California, costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sonora y Sinaloa.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma; ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con posibles heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h, y por la tarde rachas de 40 a 50 km/h.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo despejado y sin lluvias en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en el occidente de dicha península; ambiente fresco a frío, siendo muy frío a gélido con heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en la península, siendo fresco en sierras de la región y cálido en el sur y oeste de Baja California Sur. Viento del noreste de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California y golfo de California; y viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California Sur (con posibles tolvaneras). Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península y en el golfo de California.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo despejado en la mayor parte de la región y sin lluvia en Sonora. Por la mañana ambiente frío con bancos de niebla en Sonora y fresco en Sinaloa, siendo muy frío a gélido con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas serranas; aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas en el sur de Sinaloa. Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h en la región con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Michoacán; probabilidad de chubascos en Jalisco y Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Nayarit y Colima. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y norte); lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (norte) y chubascos en Guerrero; las lluvias intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región y muy frío con heladas en zonas altas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la noche, evento de Norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en la región, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca) y Tabasco; puntuales muy fuertes en Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas); puntuales fuertes en Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja); e intervalos de chubascos en Veracruz (Sotavento y Las Montañas) y Tamaulipas. Las lluvias fuertes a intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla; ambiente fresco, siendo frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Evento de Norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en Veracruz; de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Tamaulipas; y durante esta noche y la madrugada del domingo, evento de Norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco (oeste). Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido; probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo; las lluvias muy fuertes podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche (costa).

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua. Por la mañana, ambiente frío, siendo muy frio a gélido en sierras de la región. Probabilidad de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, siendo frío en sierras de Chihuahua; probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; chubascos en Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Durango; las lluvias fuertes podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; todas con posibles tolvaneras.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Querétaro, Hidalgo y Puebla; ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas en zonas altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región, con lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán); puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte); puntuales fuertes en Querétaro (Sierra Gorda) e Hidalgo (Huasteca); intervalos de chubascos en Guanajuato, así como lluvias aisladas en Tlaxcala; las lluvias fuertes a intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos; todas con posibles tolvaneras.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Sin registro de lluvias.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mérida, Yuc. 34.6; Arriaga, Chis. y Puerto Ángel, Oax. 34.0; Rioverde, S.L.P. 33.4; Campeche, Camp. 33.2; Coatzacoalcos, Ver. 32.4; Mazatlán, Sin., Tepic, Nay., Zamora, Mich. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Balleza (El Vergel), Chih. -13.8; Mocorito (San Juan), Sin. -6.8; San Dimas (Las Vegas), Dgo. -2.4; Colotlán, Jal. 3.2; Aguascalientes (Sierra Fría), Ags. 3.9 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 12.1.