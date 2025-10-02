Se destinarán a la FGE 50 mdp para construcción de centro de identificación forense en Xalapa

octubre 2, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) contará con un presupuesto extraordinario de hasta 50 millones de pesos para construir un laboratorio forense en Xalapa, a de dar celeridad a la identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas en varios puntos de la entidad, aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Entrevistado posterior al evento de entrega de patrullas y uniformes a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el encargado de la política interna del estado refirió que no solo se trata de rescatar los cuerpos en fosas clandestinas sino de realizar una identificación eficiente que garantice la paz a sus familias.

Asimismo, sostuvo que este es un compromiso que la gobernadora Rocío Nahle García asumió con los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad,por lo que atenderán esta demanda a través de la fiscalía general del estado.

“Ya se aprobaron, por parte de la señora gobernadora, y se trasladan porque lo aprobó el aumento de recursos para la Fiscalía, con una inversión hasta de 50 millones (…) Quisiéramos que no hubiera este tipo de eventos de presupuestos, porque da tristeza, pero son necesarios. Ya no se da como una noticia de aplaudir, sino de tristeza, pero de responsabilidad”.

Sobre la instalación de este laboratorio forense para la ciudad capital dijo que será en terrenos propiedad de la fiscalía general del estado y que con ellos se garantizará la custodia y participación directa de los colectivos.

Ahued Bardahuil recordó que hay una indicación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para que los secretarios de gobierno de todos los estados atiendan los temas sensibles que tienen que ver con la desaparición de personas y la identificación de restos humanos.

Finalmente, señaló que este centro de identificación forense estaba planeado para hacerse en la ciudad de Xalapa en la zona del panteón Palo Verde, sin embargo, por la intervención de los vecinos que rechazaron la obra se detuvo, ahora será en terrenos propiedad de la fiscalía, donde se llevará a cabo la construcción a fin de capacitar a personal y ofrecer mejores condiciones para atender una de las problemáticas que llamó más dolorosas y urgentes del estado.