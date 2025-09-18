Se cumplen 25 años de la histórica medalla de Soraya Jiménez

septiembre 18, 2025

Un día como hoy, pero de hace 25 años, los Juegos Olímpicos de Sídney consagraron a Soraya Jiménez como la primera mujer mexicana en ganar la medalla de oro, precisamente, en la prueba de halterofilia. Gracias a ese suceso, en el ya lejano 2000, marcó un precedente para las nuevas generaciones femeniles y su nombre quedó enmarcado en letras doradas para el deporte nacional.

A la edad de 23 años, una joven atleta mexicana nacida en Naucalpan de Juárez, Estado de México, reescribió la historia hecha por la presea de plata de María del Pilar Roldán y el bronce de María Teresa Ramírez en México 1968. Por la diferencia horaria, todavía era de madrugada para las tierras nacionales, pero lo sucedido haría que el nuevo siglo y millones de compatriotas, vivieran el nacimiento de una leyenda.

La competencia de levantamiento de pesas se realizó en el Centro de Conferencias y Exposiciones de Sídney, en Australia. La participación de Soraya fue en la división de los 58 kilos, frente a Ri Song-Hui, de Corea del Norte, poseedora del récord mundial y amplia favorita para llevarse el podio.

Durante toda la fase, existió una fuerte paridad hasta el final con 220 kilos, sin embargo, la norcoreana al ser de menor peso sería la ganadora, pero se definiría hasta el último intento.

Los años de esfuerzo y el sueño de toda su vida se vieron materializados cuando, al verse obligada a subir de peso, cargó un total de 222.5 kilos: 95 en arranque y 127.5 en envión. Ese momento congeló a todo el país, un suspiro que terminó otorgando la primera medalla de oro a una mujer mexicana.

La joven atleta marcó el camino de varias generaciones en las que después de ella, 19 mexicanas ganarían un podio desde esa fecha. Específicamente, en halterofilia, Damaris Aguirre (Beijing 2008), Luz Acosta (Londres 2012) y Aremi Fuentes (Tokio 2021) han añadido sus bronces olímpicos a esta disciplina.

Lamentablemente, fue hallada sin vida el 28 de marzo de 2013 en su departamento tras un infarto al miocardio, a la edad de 35 años. Aunque llegó al final de sus días en este mundo, su leyenda perdura.