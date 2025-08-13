Trámite de Curp biométrica, lento, ciudadanos hacen fila desde las 12 de la noche y solo hay 40 fichas

Trámite de Curp biométrica, lento, ciudadanos hacen fila desde las 12 de la noche y solo hay 40 fichas

agosto 13, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la obligatoriedad de la Curp biométrica, largas filas se pueden observar en la Oficina del Registro Civil de Xalapa, donde los ciudadanos hacen filas desde las tres de la mañana para poder obtener una de las 40 fichas disponibles por días.

Momentos antes de la apertura de las oficinas, ocho de la mañana, se observan largas filas para poder obtener una ficha de atención.

“Yo llegué a las tres de la mañana, fui la primera, desde las cuatro y media empezó a llegar más gente. Ocupo el documento para la escuela, nos dijeron aquí que teníamos que llegar temprano para poder alcanzar ficha”, dijo una de las ciudadanas.

Otro señor de la tercera edad, José Landa Hernández informó que llegó a las afueras del Registro Civil, ubicado en la Central de Abastos, desde las 3:45 de la madrugada.

“La semana pasada venimos y no fue posible, solo dan 40 fichas, la semana pasada llegué a las 9:30 de la mañana ya no había fichas, me dijeron que tenía que venir temprano, porque había gente que llegaba desde las 12 de la noche, ahorita tengo el turno 5”.

El ex oficial del Registro Civil, José Luis Martinez Corona, criticó que solo se den 40 turnos para la atención de este trámite, pues hay muchas personas de la tercera edad, que corren riesgo por estar en la intemperie durante la madrugada.

El trámite no se queja nadie, es ágil y tarda unos minutos, pero son pocos los turnos que entregan y de acuerdo al Censo de Población 2020 Xalapa tiene una población de 443 mil 063 habitantes, lo que significa que si dan 40 turnos se tardarían más de 41 años en terminar la entrega de la Curp biométrica.

“Algunos de ellos llegaron desde la madrugada porque les dijeron que tenían que llegar muy temprano, por eso vemos la fila tan grande, solo se van a dar 40 turnos, sin que se mejore el servicio”.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades del Registro Civil, la Directora Karina Cortes y a la oficial de Xalapa para que se amplíe el horario de atención de lunes a domingo de 8 a 19 horas, a fin de pasar de 880 tramites que se realizan actualmente a un mínimo de 3 mil mensuales, otorgando la cita via internet.