Samuel García envía 20 toneladas de alimento a Veracruz

octubre 14, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La mañana de este martes 14 de octubre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio el banderazo de salida a personal de Protección Civil que, además de llevar equipo para ayudar en las tareas de rescate de familias incomunicadas, envió 20 toneladas de alimento.

El gobernador fue uno de los primeros en usar sus redes sociales para ofrecer apoyo a la entidad. Incluso, subieron un boletín informativo en el que expresaron que estaban a la espera de que el Gobierno de Veracruz, a través de Protección Civil, respondiera a dónde podrían dirigir la ayuda.

El 12 de octubre, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que su homólogo de Nuevo León no le había llamado; en cambio, otros mandatarios sí lo habían hecho y ya habían prestado equipo a Veracruz.

A través de sus redes sociales, Samuel García anunció este lunes 13 de octubre que enviaría apoyo a la entidad y ofreció 10 helicópteros que están a disposición de su administración para apoyar en el rescate de las personas que siguen incomunicadas.

En un acto protocolario, dio el banderazo de salida al personal que viajará a Veracruz para apoyar en las labores de limpieza. En el evento estuvo acompañado de su esposa.

El mandatario estatal expresó su solidaridad con los habitantes de las zonas afectadas, lamentando las pérdidas humanas y los daños ocasionados por las fuertes lluvias. “Nos duele bastante amanecer con la noticia de que 65 mexicanos han fallecido a causa de estas inundaciones en cinco estados de la República”.

El gobernador detalló que el contingente de ayuda que parte desde Nuevo León está integrado por jeeps, lanchas, jetskis, uno de los helicópteros de Protección Civil, así como 20 rescatistas, pilotos, personal de apoyo y 20 toneladas de alimentos recolectadas por el Gobierno del Estado y la ciudadanía.

“Hoy sale un gran equipo hacia Pánuco, Veracruz, y otras localidades para ayudar a nuestros hermanos a salir adelante de esta tragedia. A todos los que van de Nuevo León, gracias por su tiempo y por rescatar vidas, que es lo más importante de esta misión”, destacó.

Anuncia que enviarán alimentos de manera constante

El gobernador hizo un llamado a toda la población de Nuevo León para unir esfuerzos y solidarizarse con los afectados, donando víveres, agua, ropa, colchas, abrigos y artículos de primera necesidad que serán enviados diariamente a las comunidades más afectadas.

Los centros de acopio habilitados son los siguientes: Pabellón Ciudadano, Torre Administrativa, Banco de Alimentos de Cáritas Monterrey y Oficinas Centrales de Cáritas Monterrey. Asimismo, el gobernador informó que durante toda la semana se estarán recibiendo donaciones en Pabellón M y en los centros comunitarios del estado, desde donde partirán los cargamentos hacia Veracruz.

“Le decimos hoy a todos los gobernadores que Nuevo León tiene más equipo y está listo para apoyar. Como siempre, somos los primeros en levantar la mano cuando se trata de ayudar. Mucha fuerza para nuestros hermanos veracruzanos desde Nuevo León”, finalizó.