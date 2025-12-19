Salma Hayek promociona Carnaval de Veracruz 

diciembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La actriz veracruzana Salma Hayek hizo una invitación para participar en el Carnaval de Veracruz que se llevará a cabo en febrero del 2026, de acuerdo a un video que subió a sus redes sociales la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria escribió en su red social “la talentosa Salma Hayek Pinault hace la invitación abierta para que todos visiten y gocen del tradicional Carnaval de Veracruz (Febrero 2026). Es una mujer que ama y quiere a México y a Veracruz su bella tierra”.

En el mensaje, Hayek señala que como orgullosa veracruzana invita a la población en general a vivir el Carnaval más alegre del mundo, el de Veracruz 2026, del 10 al 18 de febrero.

“No se pueden perder esta fiesta de clase mundial, la fiesta de todos, ven y descubre esta tradicional explosión de alegría veracruzana”.

Hay que recordar que por varias ediciones, este Carnaval se había trasladado para el mes de junio o julio, sin embargo se anunció que a partir del próximo año se llevará a cabo en febrero de nueva cuenta.