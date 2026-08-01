ZARPAN BUQUES DE MARINA CON MÁS DE 718 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA A VENEZUELA

ZARPAN BUQUES DE MARINA CON MÁS DE 718 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA A VENEZUELA

agosto 1, 2026

Marina traslada vía marítima más de 718 toneladas de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

Ciudad de México. – La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que, a través de la Armada de México, este 31 de julio zarparon del puerto de Veracruz los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, en cumplimiento a la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, para trasladar insumos de asistencia con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

En estrecha colaboración entre la Marina, la SRE, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz) y diversas autoridades federales, se llevaron a cabo las labores correspondientes para el embarque y traslado de los apoyos.

El buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM “Huasteco”, traslada aproximadamente 34.5 toneladas, sumando más de 718 toneladas.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones.