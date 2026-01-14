Sale el frente frío 27 y está por llegar el 28, no descartan nieve y aguanieve en el Cofre esta noche

enero 14, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.-

La Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC) emitió un aviso especial por los remanentes del Frente Frío Número 27 y por los posibles efectos del número 28 que se espera que el mediodía de este miércoles ingrese al Golfo de México.



Asi lo dio a conocer Federico Acevedo Rosas, subdirector de Estudios y Pronósticos Meteorológico de la SPC quien dijo que hoy probabilidades de que cruce los estados de Tamaulipas y Veracruz este mismo miércoles y jueves.

“Estas condiciones con las que amanecemos el día de hoy (miércoles) después de muchos días con mucha nubosidad en la zona montañosa, otra vez van a volver a presentar condiciones para que haya más nubosidad y la posibilidad de que haya lluvias y estas se sigan concentrando en las cuencas del sur del estado, incluyendo la región de Los Tuxtlas”.

No descartó que en la noche de este miércoles y madrugada del viernes haya caída de nieve o aguanieve o cencellada en la zona más alta del Cofre de Perote.

El especialista advirtió que en la tarde de este miércoles el viento del norte podría tomar fuerza y en la noche y madrugada del jueves estarían alcanzando las máximas intensidades de entre 75 a 90 kilómetros por hora, especialmente en la costa central y sur del estado.

Acevedo Rosas dijo que la temperatura el jueves descenderá nuevamente.

“Será un evento de corta duración, ṕorque el próximo viernes las condiciones cambian, el frente cruzará la Península de Yucatán, por lo tanto habrá menos potencial de lluvias, pero con una mañana muy fresca con posibilidad de que haya heladas en las partes más altas”.

Finalmente, para el fin de semana el domingo aumentará la posibilidad de lluvias por un flujo del Golfo de México