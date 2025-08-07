Salario de ‘Andy’ supera dieta mensual de diputado federal, revela Alcalde

agosto 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, percibe un salario mensual de 86 mil pesos, cifra superior a la dieta base de un diputado federal, que para este 2025 asciende a 79 mil pesos, de acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones de la Cámara de Diputados y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La cifra fue confirmada por el equipo de comunicación del partido y avalada por su presidenta, Luisa María Alcalde Luján, luego de que la prensa le cuestionara sobre el sueldo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debe estar publicado en las páginas, pero menos de 100 mil pesos”, respondió Alcalde. El personal de comunicación precisó la cantidad: “86 mil pesos”. “Ah, bueno, ahí está”, replicó la dirigente morenista.

Con este ingreso, López Beltrán gana más que cualquiera de los 257 legisladores federales que tiene Morena en la Cámara de Diputados, aunque estos últimos pueden alcanzar hasta 153 mil pesos mensuales con apoyos y prestaciones adicionales.

El sueldo del dirigente equivale a 45 becas “Rita Cetina” —de mil 900 pesos bimestrales por familia— o a 14.8 becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de 5 mil 800 pesos bimestrales por estudiante.

Recomendación presidencial de humildad

El señalamiento sobre su salario se da un día después de que López Beltrán difundiera una carta en la que acusó espionaje, acoso y linchamiento político por su reciente viaje a Japón. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a ejercer cualquier cargo público “con sencillez y humildad”.

“Mi posición es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, señaló Sheinbaum. Subrayó que la recomendación aplica “para la Presidenta, un diputado, un senador o cualquier otro encargo”, ya que los partidos reciben recursos públicos y sus integrantes “debemos dar cuentas”.

La mandataria evitó pronunciarse sobre el contenido de la carta, pero remarcó que su instrucción permanente a su equipo es actuar como ciudadanos con un encargo y mantener buena relación incluso con adversarios políticos.

La carta de “Andy”

En el documento publicado el martes, López Beltrán aseguró que “adversarios y conservadores hipócritas” enviaron espías para fotografiarlo y difundir imágenes suyas durante su estancia en el hotel Okura, un cinco estrellas de Tokio. Dijo haber pagado 7 mil 500 pesos de sus propios recursos por hospedaje, con desayuno incluido, y que el viaje fue autorizado verbalmente por Luisa María Alcalde tras “extenuantes jornadas de trabajo”.

Afirmó que las críticas forman parte de la “agresividad del hampa del periodismo” y que las considera “la cuota de humillación” que se paga por luchar por una causa justa, citando a su padre. Reiteró su compromiso con el lema presidencial de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

López Beltrán, quien asumió la Secretaría de Organización de Morena en septiembre de 2024, tiene como meta afiliar a 10 millones de militantes y coordinar las tareas electorales rumbo a las elecciones intermedias de 2027.