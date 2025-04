Sala Regional Xalapa requiere expertos en materia electoral, no se puede improvisar

abril 24, 2025

*Eva Barrientos, magistrada en funciones y aspirante al mismo cargo reconoce el gran reto de llamar a la población al voto el 1 de junio

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es necesario darle a conocer a la población la importancia de salir a votar el 1 de julio por los cargos del Poder Judicial y sobre todo que a través de la plataforma Conóceles del Instituto Nacional Electoral (INE) sepan quiénes integran las boletas electorales, aseveró la magistrada Eva Barrientos Zepeda.

La magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y candidata al mismo cargo en el proceso electoral extraordinario, con el número 02 de la boleta color salmón, consideró que este cargo es uno de los que requiere mayor conocimiento.

“Considero que son las magistraturas con mayor conocimiento, con varios años en la sala, no se puede puede improvisar, sobre todo en la Sala Xalapa porque resolvemos casos de sistemas normativos internos que en las otras partes de la república no existen”.

Al recordar que son 7 estados los que conforman la Tercera Circunscripción, entre ellos Oaxaca, con una población de casi 18 millones de personas, dijo que lo que más se resuelve en la Sala Regional Xalapa son sistemas normativos de Oaxaca, en segundo lugar violencia política en contra de las mujeres y también un buen porcentaje de obstrucción del cargo, es decir, que no las dejan ejercer el cargo.

“Se requiere no solo ésta expertis, si no la sensibilidad, conocer el contexto de estas poblaciones, he recorrido los estados varias veces, ofrezco esta expertis, honestidad y ética. Los que decimos continuar sabemos que hemos hecho las cosas bien porque estamos expuestos al escrutinio público y estamos dando la cara porque hemos hecho las cosas bien”.

Y es que, dijo, se busca seguir haciendo las cosas con perspectiva de género e intercultural, al tener asuntos tan variados como los estados, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco.

ELECCIÓN JUDICIAL ES UN GRAN RETO

Asimismo, la magistrada en funciones dijo que la votación del próximo 1 de junio significará un gran reto en México, sobre todo por el cambio de diseño institucional, sobre todo en el tema del llamado al voto de la población.

“Han ido caminando las cosas, gracias a los medios y candidaturas las personas empiezan a interesarse y saber sobre la elección del Poder Judicial, pero el gran reto es que la gente se interese, que sepa por qué es importante votar y luego que vaya a votar”.

Finalmente, llamó a la población a ingresar a la plataforma Conóceles del INE, revisar los currículos de los aspirantes, practicar sobre las boletas que ya están disponibles e incluso hacer un “acordeón” para el día de la votación, toda vez que en Veracruz serán 11 boletas.