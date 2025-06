Sabrina Carpenter considera prohibir teléfonos en sus conciertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabrina Carpenter ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar radicalmente la experiencia de sus shows en vivo: la posible prohibición de teléfonos móviles en sus conciertos.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, la cantante y actriz estadounidense explicó que está considerando seriamente esta medida con el objetivo de crear una conexión más auténtica con su audiencia. “Sé que suena drástico, pero creo que sería la mejor experiencia para todos”, dijo Carpenter, quien actualmente atraviesa un gran momento en su carrera

Carpenter se une a artistas como como Enrique Bunbury, Jack White, Bruno Mars y Bob Dylan, que cuestionan el uso masivo de celulares durante sus presentaciones. Aunque aún no ha confirmado si implementará la restricción oficialmente, mencionó que ha asistido a conciertos donde se emplean fundas especiales para bloquear el uso del dispositivo durante el show, una dinámica que la dejó impresionada.

“Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas y me bloquearon el teléfono. Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto. Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Fue realmente hermoso”, contó.