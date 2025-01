Regidor de Ayahualulco pide licencia para buscar alcaldía por Morena

enero 28, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El regidor de Ayahualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo y así participar en la contienda interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en busca de la candidatura a la alcaldía.

En el centro de Xalapa, recordó que la corrupción y el nepotismo son un “cáncer” que ha prevalecido durante los últimos gobiernos municipales.

“Me he caracterizado por marcar esa llaga que nos lastima en nuestro municipio, la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo y que un servidor se ha dado la tarea sin tener miedo a atacar este problema, este cáncer que tiene nuestro municipio”.

Recordó que los hermanos priistas Morales Rosas han gobernado durante los últimos tres periodos municipales, heredándose daños patrimoniales que hasta el momento no han sido solventados.

“De 2018 a la fecha hay daños patrimoniales enormes, lo cual damos a conocer y damos la frente por dar a conocer mes con mes cómo es que le roban el erario público de Ayahualulco. El daño patrimonial, nada más en el 2020, fue de más de 24 millones y se ha venido acumulando un adeudo de más de 32 millones nada más hasta el 2021, porque falta todavía, porque todavía falta fincar la responsabilidad de lo que es el 2022, 2023, 2024 y sin duda así será el 2025”.

Munguía Vargas ha procedido legalmente contra el actual alcalde Arturo Morales Rosas. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolvió que hubo violencia política en su contra y la obstaculización del ejercicio.

“También llevo denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Así es, hay denuncias, hay señalamientos y hay una investigación que está llevando su camino y siempre lo he dicho la justicia muchas veces viene lenta pero sin duda algún día va a llegar y bueno pues esto ha sido parte de todo lo que he vivido a lo largo de estos tres años y sigo de frente, sigo de pie y regresaré para aclarar las cuentas que tienen estas personas y sin duda van a pagar con cárcel los daños patrimoniales”.

Iván Edilberto enfatizó que ha recibido amenazas y teme por su vida; sin embargo, seguirá en la lucha política por el bienestar del pueblo de Ayahualulco.

“Siempre he temido, siempre he recibido amenazas y siempre he señalado que yo no tengo enemigos, los únicos adversarios que tengo son los hermanos Morales Rosas y están señalados de que cualquier cosa que me llegue a pasar, ellos son los únicos responsables”, añadió.