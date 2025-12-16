Roberto Carlos sufre accidente durante grabación de especial navideño

diciembre 16, 2025

El reconocido cantante brasileño Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico mientras participaba en la grabación de su tradicional especial navideño de televisión en la ciudad de Gramado, al sur de Brasil.

El hecho ocurrió durante una de las escenas del programa y generó preocupación inmediata entre el equipo de producción y los seguidores del artista.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo clásico que conducía presentó una falla mecánica en los frenos, y perdió el control en una pendiente. El automóvil retrocedió y terminó impactando a otros autos que formaban parte del equipo técnico del rodaje. El accidente causó daños materiales, pero no se registraron consecuencias fatales.

Tras el incidente, Roberto Carlos fue trasladado a un hospital cercano como medida preventiva. Los médicos confirmaron que no sufrió heridas de gravedad y que su estado de salud es estable.

Horas más tarde, el cantante fue dado de alta y continuó bajo observación médica ambulatoria, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

El accidente también afectó a otras personas que se encontraban en el lugar. Algunos integrantes del equipo y transeúntes presentaron lesiones leves, las cuales fueron atendidas por los servicios de emergencia que acudieron rápidamente a la zona.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar con precisión las causas del fallo mecánico.

La productora del especial navideño emitió un comunicado en el que confirmó que las grabaciones continuarán, reforzando las medidas de seguridad. Mientras tanto, Roberto Carlos recibió múltiples muestras de apoyo por parte de colegas y seguidores, reafirmando su importancia como una de las figuras más queridas de la música latinoamericana y un símbolo de la temporada navideña en Brasil.