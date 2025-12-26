Revelan diagnóstico de Tylor Chase, actor de “El Manuel de Ned”

diciembre 26, 2025

Joseph Méndez Jr., padre de Tylor Chase, actor de “El manual de supervivencia escolar de Ned”, afirmó por primera vez que la familia nunca lo abandonó, tras viralizarse en redes sociales su situación de calle y adicciones.

Explicó en entrevista con Daily Mail que Chase fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar en 2016, cuando tenía 26 años, momento cuando comenzaron sus problemas graves de adicción a alcohol y sustancias.

El agente inmobiliario explicó que en 2021 se acercaron a Tylor para ofrecerle asistencia médica, psicológica y profesional, pero el actor se resistió a recibir ayuda, pese al apoyo constante de familiares y amigos.

Asimismo, el exactor acumula 12 casos penales por robos menores a tiendas y consumo de sustancias desde 2023, y consume medicamentos recetados como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin y Zoloft.

Su compañero Daniel Curtis Lee, quien interpretó a “Cookie” en la misma serie, le ha ofrecido ayuda recientemente; lo llevó a comer pizza, hicieron videollamada con Devon Werkheiser y le rentó una habitación de hotel.

En TikTok, Lee mostró el momento del reencuentro con una promesa de regresar. Además, propuso llevarlo a rehabilitación, aunque la oferta quedó en el aire mientras se comprometió a buscar centros adecuados.