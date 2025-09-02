Sheinbaum agradece a gasolineros del país por renovar acuerdo que mantiene precio estable en el país

septiembre 2, 2025

Precio por litro seguirá en $24 o menos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a las y los empresarios gasolineros del país por su disposición a renovar la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que esta colaboración entre el gobierno y el sector privado permitirá mantener un control más eficiente de los costos del combustible, beneficiando directamente la economía de las familias mexicanas.

“Reconozco el compromiso de las y los empresarios para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Energía y otras instancias del gobierno, con el objetivo de ofrecer precios justos y accesibles”, señaló Sheinbaum.

El acuerdo se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno federal por garantizar la seguridad energética del país y mitigar los efectos de la volatilidad internacional de los combustibles, buscando que los aumentos no impacten de manera significativa en el costo de vida de la población.