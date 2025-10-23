Reiteran llamado a la prevención con el uso de veladores en altares por celebraciones de Todos Santos

octubre 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El regidor titular de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Diego Florescano Pérez, hizo un llamado a la población para tomar precauciones durante la instalación de altares y ofrendas con motivo de las celebraciones de Todos Santos y evitar accidentes en los hogares.

Expusp que como parte de esta tradición mexicana, las familias colocan veladoras o luces para iluminar los altares, por lo que recomendó no dejarlas encendidas durante la noche o al salir de casa, ya que podrían provocar incendios.

“Nuestra tradición está llena de simbolismo y respeto por nuestros fieles difuntos, pero también debemos cuidar la seguridad de nuestras familias. Si van a salir o a dormir, apaguen las veladoras y sólo enciéndanlas cuando estén presentes y vigilantes”, enfatizó.

El edil señaló que muchas familias utilizan veladoras de cera, aceite o incluso de diésel o petróleo, sobre todo en comunidades rurales o indígenas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Por ello, exhortó a tener especial precaución en los hogares con infancias de la primera edad, mantener las velas alejadas de materiales inflamables y contar con un recipiente con agua o arena cerca, como medida preventiva.

Asimismo, invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar las celebraciones tradicionales que organiza el Ayuntamiento de Xalapa, entre ellas la Feria del Tamal, Pan y Chocolate, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Parque Juárez, en horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.