Red Nacional de Refugios alerta: nuevos lineamientos federales precarizan la protección

enero 22, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Red Nacional de Refugios (RNR) emitió un llamado frente a los Lineamientos de Operación para el ejercicio fiscal 2026 publicados por la Secretaría de las Mujeres.

Tras un análisis técnico, la organización advirtió que las nuevas reglas del juego no solo diluyen el presupuesto asignado, sino que trasladan la responsabilidad constitucional de la seguridad hacia las organizaciones civiles, poniendo en una situación de vulnerabilidad extrema a cientos de mujeres, niñas y niños que huyen de la violencia feminicida.

Aunque el presupuesto nominal para este año supera los 515 millones de pesos, la RNR subraya que el incremento real frente a la inflación es de apenas un 2%. La preocupación central radica en que este recurso, ya de por sí ajustado, ahora deberá distribuirse entre una mayor variedad de establecimientos, como Casas de Emergencia y de Transición.

Esta dispersión de fondos amenaza con desmantelar el modelo de atención integral que los refugios especializados han sostenido por décadas, afectando directamente la calidad de los servicios médicos, psicológicos y legales que reciben las víctimas.

Uno de los reclamos más urgentes de la Red es la ausencia de un calendario claro para la convocatoria y la entrega de los recursos.

Al encontrarse ya en la tercera semana de enero sin fechas definidas, los refugios operan bajo una «política de la incertidumbre» que dificulta la planeación y el sostenimiento de los espacios.

A este vacío administrativo se suma una carga burocrática contradictoria: se exige el cierre de proyectos del año anterior para mediados de enero, aun cuando la primero opia Secretaría no ha entregado las retroalimentaciones necesarias para completar dichos trámites.

La Guía Operativa 2026 también contempla reducciones en los honorarios del personal especializado y en los rubros destinados a la seguridad de los inmuebles.

Para la RNR, escatimar en estos conceptos es alarmante, pues la integridad de los refugios depende de perímetros seguros y de equipos profesionales bien remunerados que puedan manejar crisis de alta complejidad.

La organización sostiene que tratar el recurso federal como un simple «subsidio» y exigir solvencia económica propia a los refugios es una renuncia del Estado a su deber de garantizar una vida libre de violencia.

Ante este panorama, la Red Nacional de Refugios hizo un llamado a revisar las disposiciones vigentes para evitar que los obstáculos administrativos se conviertan en barreras que impidan el acceso a la justicia y la protección de las mujeres en México.