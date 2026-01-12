Reconoce Ramos Alor quejas por falta de medicamentos y atención médica, los cambios no son inmediatos

Reconoce Ramos Alor quejas por falta de medicamentos y atención médica, los cambios no son inmediatos

enero 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque se reconoce que existen quejas todavía por la falta de medicamentos y problemas con la atención médica por parte de la población, se trabaja en el sistema de salud para se vean resultados, aseveró el delegado del IMSS Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor.

Entrevistado previo a la supervisión y arranque de la distribución y abastecimiento de 10 millones de piezas de medicamentos y material de curación que encabezó la gobernadora Rocío Nahle García, el funcionario federal dejó en claro que los resultados no se verán de forma inmediata.

Las inconformidades, justificó, forman parte del ambiente social que rodea actualmente a los servicios de salud, en un contexto de cambios administrativos y de coordinación con el gobierno estatal.

“Eso que usted comenta sí forma parte también de un sentir popular”.

Desde el inicio de la administración de la gobernadora Rocío Nahle se inició una reconfiguración del sistema de salud en la entidad “hay una nueva narrativa y una nueva historia que se inicia con la gobernadora Rocío Nahle, con IMSS-Bienestar y con los servicios de salud del gobierno del Estado. La narrativa va a ser otra”.

Recordó que el modelo de salud pública tiene una antigüedad de 50 años, por lo que no se pueden establecer plazos cortos para resolver los problemas que arrastra el sistema, por lo que será un proceso gradual que combina ajustes administrativos, reorganización de servicios y una nueva etapa de coordinación entre las instituciones de salud federal y estatal.

“Hoy iniciamos un nuevo momento en el tema de salud, y hay un interés derivado de un compromiso social y de una vocación”, finalizó.