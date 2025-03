Rechaza Sheinbaum “negociar en lo oscurito con Trump

marzo 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que opositores a su administración como el líder del PAN,, Jorge Tomero, así como la senadora Lily Téllez afirmaran que oculta algo en la negociación y llamadas que ha sostenido con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay acuerdos “en lo oscurito“, tras la prórroga con Estados Unidos para eximir de aranceles a productos de México durante un mes.

Sheinbaum recordó que se comprometió a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México” en este acuerdo alcanzado con Trump para postergar hasta el 2 de abril la posible aplicación de aranceles a mercancías que nuestro país exporta a la Unión Americana.

“Eso es muy importante: yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos”. Afirmó.

A renglón seguido, la jefa del Poder Ejecutivo federal indicó que lo que sí se le mostró a Trump, fueron gráficas generadas por las instancias de seguridad de esa nación donde se demuestra que México sí está dando resultados.

“Lo que hubo fue una plática de decir hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México, y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, explicó.

Para finalizar, Sheinbaum reiteró que seguirá, sin sumisión, seguir colaborando con las autoridades del vecino país del norte.

“Sencillamente se dijo vamos a seguir colaborando, trabajando, en el marco de un acuerdo general que se logró durante una reunión en Washington”, concluyó.