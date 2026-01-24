Realizan diagnóstico para conocer la situación de las mujeres en Xalapa

enero 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, María Fernanda Medina Mariscal, dio a conocer que están llevando a cabo un diagnóstico para conocer la situación que enfrentan las mujeres en la ciudad.

«Lo que estamos haciendo ahorita es un diagnóstico situacional, nos apoyamos con las redes de mujeres que existen, hay 52 redes de las colonias en Xalapa», dijo.

Sostuvo que en estos encuentros están aplicando encuestas para conocer las características y necesidades personales de las mujeres.

«En donde levantamos un censo con datos, con perspectiva de género, sin nombre, sin datos personales, porque lo lo que nos interesa saber es la situación de las mujeres».

La funcionaria municipal expuso que este diagnóstico les permitirá crear acciones especializadas para la atención de cada sector.

«Algo muy importante, que es una innovación que estamos proponiendo, es sectorizar, es decir, nuestro trabajo será efectuado en cuatro ejes, que es salud, educación, cultura y economía para el fortalecimiento económico y autónomo de las mujeres, y una vida libre de violencia».