Realizan caravana por la familia en Xalapa; critican aborto previo al 8M

marzo 2, 2025

Juan David Castilla

Integrantes del Frente Nacional por la Familia realizaron una pequeña caravana para conmemorar el Día de la Familia en la zona centro de la ciudad de Xalapa, donde criticaron el aborto y rechazaron la ideología de género en la educación de las niñas y los niños.

Las personas se concentraron en las inmediaciones del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” e iniciaron su recorrido hacia la avenida Manuel Ávila Camacho.

Después pasaron por el Viaducto del parque Benito Juárez y las calles Ignacio Zaragoza y Juan de la Luz Enríquez, en el primer cuadro de la capital veracruzana.

Durante la movilización promovieron el respeto en el hogar, con los amigos, el trabajo, en la escuela, para permitir convivencias sanas, alejados de la violencia y hechos que marcan la inseguridad.

Desde el anuncio de la caravana, el integrante del Frente Nacional de la Familia (FNF) en Xalapa, Ignacio Guadarrama Ramírez, criticó el aborto e indicó que dicho frente se mantendrá con dicha postura al respecto.

“¿Cómo podemos pedir a un par de jovencitas que no tienen a su hijo a la basura, si nuestros diputados les autorizan matarlo? La construcción de una sociedad mejor, más justa y equitativa, no pasa necesariamente por la revalorización de la dignidad de la persona humana, y no por las leyes que aniquilan a los más débiles e indefensos”, enfatizó.

El entrevistado argumentó que el aborto es un crimen y se debe trabajar para evitar que las mujeres se vean obligadas a abortar.

“De cara al 8M, queremos reconocer el trabajo y esfuerzo de todas aquellas mujeres que tratan de salir adelante día a día, en sus estudios, en su trabajo. Aquellas mujeres que son líderes y luchan por hacer de Xalapa y de México una sociedad mejor. A las mujeres que se sienten orgullosas de ser madres y aceptan la enorme responsabilidad de traer al mundo a sus hijos y educarlos en los valores y principios fundamentales”, añadió Guadarrama Ramírez.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), enfatizó que es necesario reinvindicar el papel de las mujeres en la sociedad y su importancia en la familia y comunidad.

“Aquellas que son el pilar de su familia. Esas que después de un arduo día de trabajo, siempre tienen una sonrisa y una palabra de cariño para los suyos. Esas son las mujeres que nos enorgullecen y nos representan. No las que promueven el aborto”, refirió.

La caravana por la familia finalizó sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, frente al parque Benito Juárez, en la zona centro de

La capital veracruzana.