Publica decreto para ampliar programa de ordenamiento vehicular de motos

enero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de este miércoles 7 de enero y hasta el próximo 31, se prorrogará el Programa de Ordenamiento Vehicular Exclusivo para Motocicletas, con el fin de que los contribuyentes puedan realizar el canje de placas.

El decreto, publicado por la gobernadora Rocío Nahle, establece que, derivado del interés social y de la respuesta ciudadana, es necesario ampliar la vigencia del Programa de Ordenamiento Vehicular Exclusivo para Motocicletas, con el objeto de permitir que un mayor número de personas propietarias de motocicletas pueda adherirse a los beneficios fiscales y administrativos.

Para la actual administración resulta prioritario garantizar la seguridad de la población veracruzana, mediante acciones que permitan ejercer un mayor control sobre el padrón vehicular de motocicletas que circulan en el estado.

Por ello, se consideró necesario implementar un Programa de Ordenamiento Vehicular Exclusivo para Motocicletas que permita identificar correctamente a las unidades motorizadas, regularizar su situación jurídica y administrativa y, con ello, contribuir a la prevención de hechos delictivos y a la generación de condiciones de orden, legalidad y certeza en el ámbito del transporte vehicular.

El decreto señala que las personas contribuyentes que, entre el 1 y el 7 de enero, hubieran realizado el pago del canje de placas a costo extemporáneo deberán solicitar la devolución del monto correspondiente, previo análisis y validación por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, conforme a los procedimientos, requisitos y plazos que para tal efecto establezca dicha dependencia.

Para efectos del programa, se considerarán como unidades regulares aquellas que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contributivas correspondientes al ejercicio fiscal 2025, independientemente de que realicen o no el pago del ejercicio fiscal 2026 al momento de efectuar el canje, sin perjuicio de las obligaciones fiscales que resulten exigibles conforme a la normatividad aplicable.