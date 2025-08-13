Protestan en CDMX por asesinato de periodistas en Gaza

agosto 13, 2025

Bajo el Ángel de la Independencia, activistas y periodistas se reunieron este martes para rendir un homenaje a seis comunicadores asesinados en Gaza por el genocidio que está realizando Israel.

El ambiente se llenó de consignas como “¡Palestina libre!”, mientras los presentes denunciaban los ataques contra la prensa. Entre las demandas destacadas, se pidió al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel, como muestra de rechazo a la violencia que ha cobrado la vida de comunicadores en Medio Oriente.

Cinco de los periodistas asesinados trabajaban para la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos Anas al-Sharif, un joven corresponsal de 28 años cuya labor fue reconocida por sus colegas.

En un pronunciamiento conjunto, representantes de AJ+ y Al Jazeera condenaron con profundo dolor el ataque dirigido contra los reporteros, destacando su valentía al informar sobre la situación en Gaza.

Subrayaron que “no se puede matar la verdad matando periodistas” y llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para detener el genocidio en la región.

Sobre las vallas que resguardan el Ángel de la Independencia, los manifestantes colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal y Mohammad al-Khaldi. También se recordó a los periodistas mexicanos que han perdido la vida en el ejercicio de su labor.

El homenaje culminó con una convocatoria a una “mega marcha” que se llevará a cabo el próximo domingo, partiendo del Ángel de la Independencia hacia la Cámara de Diputados. Los organizadores reiteraron su exigencia de que México rompa relaciones con Israel.