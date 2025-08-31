PRI en el Senado no asistirá a sesión de toma de protesta del nuevo Poder Judicial

agosto 31, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que el grupo parlamentario de su partido no acudirá este lunes a la sesión solemne del Senado de la República en la que rendirán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal.

En un mensaje difundido este domingo en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que la decisión es “firme, clara y contundente” y responde a un principio de congruencia política.

“No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Morena convirtió el Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno.

Lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses”, expresó.

Señaló que no se trató de una reforma judicial, sino de una intervención autoritaria que destruyó el equilibrio de poderes.

“Lo despojaron de su autonomía para ponerlo al servicio de sus intereses. Se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín”, afirmó.

De acuerdo con el legislador, la renovación de jueces, magistrados y ministros fue utilizada por el oficialismo para crear un aparato que perseguirá e intimidará a la ciudadanía.

“No avalaremos un modelo que convierte la justicia en arma contra los opositores y deja indefenso al pueblo de México”, advirtió.

Alejandro Moreno reiteró que el PRI no será cómplice de lo que calificó como “la destrucción del Poder Judicial”, y reafirmó el compromiso de su partido con la división de poderes, la autonomía de las instituciones y la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

“El PRI no se va a callar. Siempre hemos defendido la república y lo seguiremos haciendo, incluso con nuestra propia vida si es necesario”, concluyó