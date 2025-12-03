Presenta Sheinbaum iniciativa para la semana de #40horas

diciembre 3, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presentó este miércoles los lineamientos de la iniciativa de reforma constitucional y legal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una propuesta que, aseguró, responde a un mandato directo de la presidenta de México y forma parte del compromiso 60 del llamado “segundo piso de la transformación”.

Durante su intervención, Bolaños detalló que la propuesta es resultado de un proceso de diálogo nacional que se extendió por cinco meses —de junio a noviembre de 2025— y que incluyó más de 40 mesas de trabajo con la participación de dos mil representantes de trabajadores, empleadores, sindicatos, empresarios, académicos y autoridades de todo el país.

“Esta reducción debe ser producto de un amplio consenso construido a partir de la escucha, del diálogo social y de la colaboración”, afirmó el secretario.

El funcionario explicó que la instrucción presidencial fue clara: avanzar hacia la implementación de la semana laboral de 40 horas de manera paulatina durante el sexenio, garantizando que el cambio se construyera con todas las voces involucradas.

En ese proceso participaron sectores laborales y empresariales, así como especialistas nacionales e internacionales que, según el secretario, coincidieron en que la reducción de la jornada trae beneficios en productividad, salud y cohesión social.

Entre los efectos positivos identificados se encuentran:

• Menor fatiga y reducción de accidentes laborales.

• Mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

• Disminución del riesgo de enfermedades cardiacas.

• Mejoras en descanso, alimentación, activación física y socialización.

Bolaños citó datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2025, que indican que 13.4 millones de personas trabajan más de 40 horas semanales y serían beneficiadas directamente con el ajuste.

La reforma plantea cambios tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo para establecer formalmente la jornada máxima de 40 horas semanales, con varios puntos clave:

La disminución de horas no implicará recorte de sueldos ni prestaciones, enfatizó el secretario.

Por primera vez en la legislación laboral mexicana se incluiría esta prohibición expresa.

La reducción será progresiva, conforme a las recomendaciones del Convenio 116 de la OIT:

• 2026: Año de adecuación tras la aprobación legislativa.

• 2027: Inicio de la reducción, con ajustes de dos horas por año.

• Enero de 2030: Entrada plena de la jornada de 40 horas.

• La suma de jornada ordinaria + horas extra no podrá superar 12 horas por día. • Las horas extra seguirán siendo voluntarias y pagadas al doble. • Se permitirá trabajar hasta 12 horas extra por semana, distribuidas en un máximo de 4 días. • Las horas extraordinarias pagadas al triple, actualmente ilimitadas, se limitarán ahora a cuatro por semana.

Las empresas deberán llevar un registro formal de horas ordinarias y extraordinarias para asegurar la correcta implementación de la reforma.

Bolaños adelantó que la iniciativa será enviada formalmente al Senado para iniciar su discusión en 2026.

En el caso de la reforma constitucional, también requerirá la aprobación de los congresos estatales.

El objetivo es que todo el proceso concluya en 2026, de manera que el país cuente con un marco legal listo para iniciar la transición en 2027.

El secretario del Trabajo cerró su exposición destacando el carácter humanista de la iniciativa:

“La semana laboral de 40 horas le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores. El tiempo es un recurso finito e irrecuperable.”

Agradeció a sindicatos, representantes empresariales y autoridades su participación en la construcción del proyecto, y aseguró que la propuesta es resultado de un ejercicio amplio de consenso social.