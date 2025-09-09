Israel bombardea residencia de líderes de Hamás en Qatar

septiembre 9, 2025

El día de hoy se reportó el bombardeo por parte de Israel hacia el complejo residencial donde habitan dirigentes de la organización guerrillera de resistencia palestina conocida como Hamás, dicho lugar se encuentra ubicado en la ciudad capital de Qatar, Doha. Hasta este momentos se desconoce el saldo de muertos y heridos que dejó dicha agresión.

Este martes 9 de agosto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió por el reciente ataque de la entidad sionista a la dirigencia de Hamás, afirmando que la operación fue totalmente independiente sin la cooperación de otros países, asumiendo toda la responsabilidad.

“La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel“, aseveró el mandatario israelí por medio de una publicación en X.

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, condenó de la manera más severa posible la ofensiva con misiles hacia una localidad ubicada en la capital de su propio país, afirmando que esta acción constituye una flagrante violación del derecho internacional y su soberanía.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía“, afirmó el ministro de asuntos exteriores catarí.

Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, calificó la agresión como una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar, lamentando que Israel cause dicha afrenta a un país que ha tenido un rol muy positivo en la mediación para el alto al fuego y la liberación de rehenes.