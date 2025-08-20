PJV pone en operación el Sistema de Estadística Judicial

agosto 20, 2025

Isabel Ortrga/Xalapa, Ver.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz puso en marcha el Sistema Integral de Estadística Judicial (SIEJ), una plataforma digital que busca sistematizar la información jurisdiccional desde la radicación de expedientes hasta su conclusión.

Con este sistema se pretende atender solicitudes de transparencia, agilizar la labor jurisdiccional y dar seguimiento a los datos que cada juzgado debe reportar.

El SIEJ integrará la actividad jurisdiccional de todos los juzgados de la entidad con competencia en materias Civil, Familiar, Mercantil, Penal (en el sistema adversarial oral) y en Línea, además de las que en el futuro determine el Consejo de la Judicatura.

Para su operación, se aprobaron Lineamientos que establecen los deberes del personal jurisdiccional y de la Dirección de Control y Estadística, con el fin de garantizar información confiable y una rendición de cuentas más eficiente.

A partir de este miércoles, los órganos jurisdiccionales dejarán de enviar copias físicas de sentencias, resoluciones o actuaciones en versión escrita, ya que todo deberá integrarse en la base de datos digital del Poder Judicial.

La supervisión técnica estará a cargo de la Subdirección de Tecnologías, mientras que la Dirección de Control y Estadística vigilará el funcionamiento, análisis y revisión de los datos.

Los expedientes en trámite de años anteriores deberán cargarse de forma paulatina a la plataforma, con un plazo máximo hasta agosto de 2026, para que el sistema concentre la totalidad de los procesos y se conozcan las razones de su continuidad.