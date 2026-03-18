Persisten fallas en registro nacional de desaparecidos; colectivos denuncian subregistro

marzo 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La falta de revisión y homologación en la base de datos nacional de personas desaparecidas y no localizadas continúa dejando fuera a víctimas que no son reconocidas oficialmente, denunció el Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.

Susana García Colorado advirtió que la desarticulación entre registros federales, estatales y los propios de colectivos ha provocado inconsistencias que derivan en un subregistro de casos, afectando directamente a las familias en su acceso a apoyos y mecanismos institucionales.

“Todavía está ese pendiente porque aún hay muchas personas que no aparecen en la base de datos”, señaló.

Explicó que actualmente cada instancia maneja cifras distintas, lo que genera confusión y falta de certeza sobre el número real de personas desaparecidas.

“La Comisión Nacional de Búsqueda lleva una lista, los gobiernos de los estados otra y nosotros tenemos otra porque damos seguimiento a los casos. Ahí es donde no coincide nada”, indicó.

La activista subrayó que esta falta de coordinación institucional mantiene en incertidumbre a las familias, incluso cuando ya existen denuncias formales.

“En mi caso, mi hermano no aparece en la base de datos. Entonces, ¿dónde está? No aparece en ningún registro”, expresó.

Afirmó que la ausencia en los listados oficiales no debería ser un obstáculo para las labores de búsqueda, ya que la existencia de una carpeta de investigación obliga a las autoridades a actuar.

“Tienen que buscarlos aunque no aparezcan en la base de datos, porque mientras haya una carpeta de investigación tienen que hacerlo”, sostuvo.

Aunque se desconoce el número exacto de personas no registradas, aseguró que se trata de una cifra considerable.