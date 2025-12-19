Perderán vigencia 232 credenciales de elector: RFE

diciembre 19, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Al menos 232 mil credenciales para votar perderán vigencia el próximo 31 de diciembre, informó el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del RFE de Veracruz, Armando Cuacua Lares.

El funcionario federal recordó que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Registro Federal de Electores (RFE) darán servicio hasta el 26 de diciembre y reanudarán labores el 5 de enero del 2026, por lo que recomendó a la población acudir a renovar su identificación oficial.

Dijo que los módulos estarán abiertos en horario habitual hasta el martes 23 de este mes de diciembre, los días 24 y 25 permanecerán cerrado y el viernes 26 brindarán atención al público.

Sin embargo, ese día será el último laborable del año, toda vez que los trabajadores tienen plazas presupuestadas y por ende, tienen derecho a un periodo vacacional.

Así que, del 27 de diciembre del 2025 y hasta el 4 de enero del 2026 es el periodo vacacional y se reanudarán labores el lunes 5 de enero.

Cuacua Lares añadió que en Veracruz hay 31 módulos fijos y algunos tienen horario de 8:00 a 15:00 horas y otros laboran en horario corrido de las 8 de la mañana a las 8 de la noche

Recordó que en los módulos también se pueden tramitar las credenciales extraviadas o por deterioro, por corrección de datos, cambio de domicilio o inscripciones por primera vez.