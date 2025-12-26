Pasarán a la báscula a fundación de la UPAV, no cumplió con pagos de fin de año

diciembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante las quejas de profesores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) por la falta de pagos de fin de año, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que este viernes sostendrá una reunión con los representantes de la escuela para revisar la situación.

Y es que, recordó que mediante decreto está institución educativa pasará a manos del Estado, sin embargo, todavía se encuentra bajo la operación de las fundaciones y estas incumplieron con el pago de bonos a los trabajadores.

“Tengo una reunión muy importante porque en Navidad estuve viendo varios mensajes de trabajadoras de la Upav que no habían recibido sus pagos, como ya lo mencioné esta universidad por decreto la vamos a pasar al estado, está en una laguna hay una asociación o asociaciones o fundaciones que se han manejado de una manera unilateral, en la opacidad”.

Indicó que se lleva a cabo una auditoría de la Upav y este viernes se reunirá con el Órgano Interno de Control para revisar la operación de la escuela y criticó el hecho de que nosé haya cumplido con el pago.

“Ya tengo listo el decreto y vamos a intervenir a la dichosa fundación en todos los sentidos, no es posible verdad que yo haya estado viendo que familias o qué maestros se hayan quedado sin su Bono o son sin su pago entonces pedí hoy una reunión porque quiero saber el estatus me lo estuvieron manifestando el día de la Navidad”, finalizó.

