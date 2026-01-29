Paran unidades de transporte público en zona conurbada, transportistas exigen aumento 

enero 29, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este jueves concesionarios transportistas del servicio urbano pararon sus unidades en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para exigir a las autoridades estatales la autorización de incremento a la tarifa de pasaje de 9 a 12 pesos normales y de 15 a 18 el Servicio Ulúa.

Asimismo, la Dirección General de Transporte del Estado implementó desde temprana un operativo para detectar las unidades que no respeten la tarifa autorizada, luego de que la gobernadora Rocío Nahle aclarara que el aumento solo era para la ciudad de Xalapa.

Los propietarios de las unidades optaron por parar sus unidades, lo que puso en jaque a miles de pasajeros que utilizan el servicio para trasladarse de un lado a otro para sus actividades.

Entre las rutas que dejaron de prestar servicio se encuentran Costera, Norte-Sur, Bolívar, Mercados, Carranza, Díaz Mirón, Lafragua y otras.

Ante esta situación, concesionarios arribaron a las instalaciones del C5 en Veracruz para sostener una reunión con autoridades estatales y exigir que les autoricen el incremento de la tarifa, tal como ocurrió en Xalapa.

“El servicio está parado, la verdad es que no hay personal que quiera trabajar, porque ya no les, los conductores tienen 14 años sin recibir un incremento a su salario, es imposible. No hay un bloqueo, sin embargo no hay cómo echarle combustible a las unidades, caímos en lo último”.

Y ante el aumento que se hizo con una tarifa única de 12 pesos y 18 para Ulúa, aseguró que en cuanto haya condiciones para que regresen a laborar se hará.

La gobernadora Rocío Nahle el miércoles advirtió que el aumento a la tarifa del transporte urbano estaba autorizada solo para Xalapa y sostuvo que en caso de que se detectara aumentos unilaterales, se podrían retirar concesiones.